Посли G7 та ЄС очікують на затвердження Україною антикорупційної програми
Посли Групи семи та Європейського Союзу очікують від України затвердження антикорупційної програми та відновлення електронного декларування
Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.
Голова НАЗК Олександр Новіков зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу у резиденції посла Японії в Україні.
"Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе України економити до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах пов’язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО", – розповів Новіков.
Повідомляється, що очікується затвердження проєкту Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки в Кабміні найближчими днями, проте цьому може завадити спротив корумпованих сфер.
У НАЗК наголошують, Україна має продемонструвати нетолерантність щодо корупції ще до саміту з ЄС.
Крім того, з послами G7 українські представники порушували питання необхідності відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності політичних партій.
"Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами не лише для запобігання корупції, а й для виявлення фактів незаконного збагачення та інших корупційних правопорушень. Це набуває особливої актуальності з точки зору підзвітності українських посадовців за використання коштів допомоги партнерів з розвитку. І останні гучні події в нашій країні демонструють необхідність відновлення цих процесів. Наразі законопроєкт щодо відновлення електронного декларування очікує розгляду та ухвалення у Верховній Раді ще з осені минулого року", – додав очільник НАЗК.
Посли країн G7 та ЄС висловили чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та запобіганню корупції.
"Ухвалення ДАП стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна – ЄС", – сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.
- В ЄС вітають той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців.
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