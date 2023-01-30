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Посли G7 та ЄС очікують на затвердження Україною антикорупційної програми

30 січня, 2023 понедiлок
11:25
Економіка корупція

Посли Групи семи та Європейського Союзу очікують від України затвердження антикорупційної програми та відновлення електронного декларування

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Голова НАЗК Олександр Новіков зустрівся з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу у резиденції посла Японії в Україні. 

"Ми дякуємо за включення затвердження Державної антикорупційної програми до пріоритетів послів G7. Затвердження ДАП є ключовим у подальшій реалізації Антикорупційної стратегії України, що допоможе України економити до 200 млрд грн платників податків щорічно та долати корупцію у сферах, які найбільш уражені корупцією. І це може гарантувати прозорість у майбутніх процесах пов’язаних з відбудовою. Програма спрямована на подальше зміцнення антикорупційних інституцій в Україні, а також впровадження антикорупційних стандартів ЄС у ключових сферах суспільного життя та економіки. Це ще один вагомий крок на шляху інтеграції України до ЄС та НАТО", – розповів Новіков.

Повідомляється, що очікується затвердження проєкту Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки в Кабміні найближчими днями, проте цьому може завадити спротив корумпованих сфер.

У НАЗК наголошують, Україна має продемонструвати нетолерантність щодо корупції ще до саміту з ЄС.

Крім того, з послами G7 українські представники порушували питання необхідності відновлення декларування публічних службовців та фінансової звітності політичних партій.

"Відновлення декларування та звітності політичних партій є ефективними інструментами не лише для запобігання корупції, а й для виявлення фактів незаконного збагачення та інших корупційних правопорушень. Це набуває особливої актуальності з точки зору підзвітності українських посадовців за використання коштів допомоги партнерів з розвитку. І останні гучні події в нашій країні демонструють необхідність відновлення цих процесів. Наразі законопроєкт щодо відновлення електронного декларування очікує розгляду та ухвалення у Верховній Раді ще з осені минулого року", – додав очільник НАЗК.

Посли країн G7 та ЄС висловили чітку підтримку якнайшвидшого ухвалення ДАП та запобіганню корупції.

"Ухвалення ДАП стане чудовим результатом, який можна буде презентувати під час Саміту Україна – ЄС", – сказав посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

  • В ЄС вітають той факт, що українська влада серйозно ставиться до корупційних звинувачень на адресу високопосадовців.  

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Суспільство
ЄС
політика
корупція в Україні
G7
Велика сімка
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