Про це заявила представниця Єврокомісії Ана Пісонеро, прокоментувавши хвилю відставок в українському уряді, пише "Європейська правда".

"Ми взяли до уваги повідомлення, що Національне антикорупційне бюро розслідує ці справи. Ви знаєте загальне правило, що ми не коментуємо триваючі розслідування, але ми вітаємо той факт, що українська влада ставиться до цього всерйоз", - сказала Пісонеро.

Водночас, за її словами, в рамках процесу набуття членства в ЄС від України очікується подальше посилення боротьби з корупцією, особливо на високому рівні.

Представниця Єврокомісії відзначила також, що після публікації думки ЄС Україна вжила кількох заходів у сфері антикорупції, зокрема, йдеться про призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і запуск процесу відбору нового директора НАБУ.

"Звісно будуть потрібні подальші дії зі зміцнення антикорупційних інституцій", - зазначила Пісонеро і нагадала, що Єврокомісія оцінить прогрес України восени 2023 року.

Вона також наголосила, що антикорупційні заходи є не лише ключовою частиною процесу вступу до ЄС, а й однією з умов надання Україні макрофінансової допомоги.

23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.

Раніше 24 січня заступники міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та В'ячеслав Негода написали заяви про звільнення.

Кабмін на засіданні 24 січня звільнив заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку, через звинувачення у корупції при закупівлях.

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