У Чехії відбувся мітинг проти заїзду проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі
У суботу, 4 травня, у чеському місті Брно перед головним входом до Центрального кладовища зібралась група людей з прапорами ЄС, НАТО та України, які вийшли на протест проти заїзду проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Протест був організований групою "Капутін".
"Наша група неодноразово організовувала подібні акції протесту з моменту анексії Криму у 2014 році, щоб привернути увагу до небезпеки російського імперіалізму", - заявив Петр Лажньовський від імені групи.
Протест був викликаний зупинкою на «Дорозі Перемоги», організованої групою Night Wolves MC Europe, відгалуженням російського мотоклубу «Нічні вовки», який пов'язують з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Як зазначили у виданні, подорож мотоциклістів розпочалась у неділю в словацькому місті Міхаловце. Байкери зупинялися біля пам'ятників загиблим у Другій світовій війні. У понеділок вони мають прибути до празького району Ольшани.
Крім чехів і словаків, прибули також прихильники "Нічних вовків" з Німеччини, Македонії та Естонії.
Група пройшла повз протестувальників і попрямувала до почесного поховання червоноармійців. Байкери не реагували на присутність групи мітингувальників, однак кілька вступили з ними у дискусію.
Один з прихильників "Нічних вовків", що від'їжджав, спробував загасити цигарку об український прапор, але серйозних сутичок між двома сторонами не відбулося.
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