У Чехії відбувся мітинг проти заїзду проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Протест був організований групою "Капутін".

"Наша група неодноразово організовувала подібні акції протесту з моменту анексії Криму у 2014 році, щоб привернути увагу до небезпеки російського імперіалізму", - заявив Петр Лажньовський від імені групи.

Протест був викликаний зупинкою на «Дорозі Перемоги», організованої групою Night Wolves MC Europe, відгалуженням російського мотоклубу «Нічні вовки», який пов'язують з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як зазначили у виданні, подорож мотоциклістів розпочалась у неділю в словацькому місті Міхаловце. Байкери зупинялися біля пам'ятників загиблим у Другій світовій війні. У понеділок вони мають прибути до празького району Ольшани.

Крім чехів і словаків, прибули також прихильники "Нічних вовків" з Німеччини, Македонії та Естонії.

Група пройшла повз протестувальників і попрямувала до почесного поховання червоноармійців. Байкери не реагували на присутність групи мітингувальників, однак кілька вступили з ними у дискусію.

Один з прихильників "Нічних вовків", що від'їжджав, спробував загасити цигарку об український прапор, але серйозних сутичок між двома сторонами не відбулося.