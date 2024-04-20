Завдяки протестам українців у Нью-Йорку скасували участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

Зазначається, що гала-концерт мав відбутися 18 та 19 квітня.

За словами Маркарової, рішення про скасування участі російських артистів було ухвалене завдяки акції протесту українців біля театру балету Девіда Х. Коха.

"Путінський балет скасовано! Чудове нагадування наприкінці тижня про те, що сила українців у єдності та ініціативі", - написала пані посол.

Крім того, про акцію протесту у Нью-Йорку писало провідне американське медіа The New York Times. Зокрема, у матеріалі видання йдеться, що двом артистам Маріїнського театру РФ не дозволили виступити на молодіжному балетному гала-концерті після критики з боку проукраїнських чиновників та активістів.

Танцівники мали взяти участь у двох виступах у Театрі Девіда Х. Коха, але керівництво Молодіжного гран-прі Америки виключило танцюристів з програми після заяв про те, що організація надає підтримку російському уряду, приймаючи цих артистів.