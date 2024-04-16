У Південній Кореї скасували балет за участі росіянки-"єдинороски" Захарової
У Південній Кореї скасували гастролі російського балету за участі балерини Світлани Захарової: вона є депутаткою керівної партії РФ "Єдина Росія"
Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
Вказано, що йдеться про скасування виступу російської прими-балерини із проєктом "Моданс" у Сеульському Артцентрі та "Гала-концерт балету Великого театру" у столиці Південної Кореї.
Цього вдалося досягнути завдяки ініціативі українського МЗС, зусиллям посольства України в Південній Кореї та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.
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"Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів", - додали в МЗС.
Зазначимо, що російська балерина Світлана Захарова є народною артисткою Росії та членкинею партії "Єдина Росія" з 2007 року. У березні 2014 року вона підписала лист на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо військових дій в Україні, зокрема, в Криму. З 7 січня 2023 року Захарова перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
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