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У Південній Кореї скасували балет за участі росіянки-"єдинороски" Захарової

16 квітня, 2024 вiвторок
08:33
Культура Світлана Захарова і Путін

У Південній Кореї скасували гастролі російського балету за участі балерини Світлани Захарової: вона є депутаткою керівної партії РФ "Єдина Росія"

Про це інформує Міністерство закордонних справ України. 

Вказано, що йдеться про скасування виступу російської прими-балерини із проєктом "Моданс" у Сеульському Артцентрі та "Гала-концерт балету Великого театру" у столиці Південної Кореї. 

Цього вдалося досягнути завдяки ініціативі українського МЗС, зусиллям посольства України в Південній Кореї та за підтримки української громади і міжнародних партнерів. 

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"Російській "культурній" пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів", - додали в МЗС. 

Зазначимо, що російська балерина Світлана Захарова є народною артисткою Росії та членкинею партії "Єдина Росія" з 2007 року. У березні 2014 року вона підписала лист на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо військових дій в Україні, зокрема, в Криму. З 7 січня 2023 року Захарова перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. 

  • Раніше солістка балету Львівської опери Вікторія Зварич розповіла, як Росія використовує твори композитора Петра Чайковського для своєї пропаганди та чому українці мають бойкотувати авторів РФ. 
Теги:
Світ
Україна
Росія
Південна Корея
МЗС України
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