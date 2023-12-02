Солістка балету Львівської опери розповіла, як РФ ширить пропаганду через Чайковського
Вікторія Зварич, солістка балету Львівської опери, розповіла, як Росія використовує твори композитора Петра Чайковського для своєї пропаганди та чому українці мають бойкотувати авторів РФ
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сам Чайковський геніальний композитор і тут до його особистості претензій немає. Але ним Росія користувалася та користується для своєї пропаганди. Тобто ми не можемо зараз слухати російських авторів, танцювати під Чайковського, бо його країна - це терористи та вбивці, й "Лебедине озеро", й "Лускунчик", - пояснює Зварич.
За даними солістки балету Львівської опери, австрійські видання робили дослідження про те, як російські можновладці проплачували вистави Чайковського, навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україні.
"Це робиться для того, аби весь світ нібито захопився їхньою культурою та коли ви дивитеся балет "Лебедине озеро" і бачите лебедів, ви думали: ну, невже цей лебідь може бути країни-терористки. Тобто це змінює думку про країну загалом. Так вони робили все життя, вони не просто показували цей балет, а вкладали кошти, щоб зробити його своєю пропагандою", - підкреслила Зварич.
- Нагадаємо, експертна комісія Інституту національної пам'яті дійшла висновку, що ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії у Києві є частиною пропаганди російської імперської політики.
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