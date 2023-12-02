Солістка балету Львівської опери розповіла, як РФ ширить пропаганду через Чайковського

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сам Чайковський геніальний композитор і тут до його особистості претензій немає. Але ним Росія користувалася та користується для своєї пропаганди. Тобто ми не можемо зараз слухати російських авторів, танцювати під Чайковського, бо його країна - це терористи та вбивці, й "Лебедине озеро", й "Лускунчик", - пояснює Зварич.

За даними солістки балету Львівської опери, австрійські видання робили дослідження про те, як російські можновладці проплачували вистави Чайковського, навіть після початку повномасштабного вторгнення в Україні.

"Це робиться для того, аби весь світ нібито захопився їхньою культурою та коли ви дивитеся балет "Лебедине озеро" і бачите лебедів, ви думали: ну, невже цей лебідь може бути країни-терористки. Тобто це змінює думку про країну загалом. Так вони робили все життя, вони не просто показували цей балет, а вкладали кошти, щоб зробити його своєю пропагандою", - підкреслила Зварич.