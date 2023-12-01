Інститут нацпам'яті визнав ім'я Чайковського у назві музакадемії символом російської імперської політики

Такого висновку дійшла експертна комісія Інституту національної пам'яті.

Приводом для проведення дослідження стали скарги студентів і частини викладачів, які вже понад рік закликають керівництво прибрати ім'я російського композитора з назви навчального закладу.

Експертна комісія Інституту нацпам'яті взялася аналізувати, чи дійсно є історичне або правове підґрунтя, щоб використовувати ім'я російського композитора у назві київської консерваторії. Члени комісії дійшли висновку, що назва "Національна музична академія України імені П. І. Чайковського" містить символіку російського імперіалізму, а подальше використання цієї назви є пропагандою цієї політики.

Експерти зауважують, що за походженням, творчістю, мовною та національною самоідентифікацією Чайковський є російським композитором. Сам заклад заснували лише в 1913 році – через 20 років після смерті митця, тому він не міг бути жодним чином причетний до створення консерваторії.

В інституті додають, що у 1880 році Чайковський відмовився від запрошення очолити музичне училище в Києві, яке було чистиною Імператорського російського музичного товариства, а за 10 років відвідав концерт студентів закладу, однак "підвищенню статусу музичного училища візит не посприяв".

Консерваторія отримала назву на честь композитора у 1940 році з нагоди 100-ї річниці від дня народження Чайковського. Це рішення ухвалила президія верховної ради УРСР.

"Очевидно, що справжній мотив керівництва УРСР мав політичне підґрунтя: меморіалізація російського композитора в назві провідного музичного навчального закладу мала засвідчити як відданість Москві, так і визнання першості російської культури серед культур союзних республік", — резюмували в Інституті нацпам'яті.