Інститут нацпам'яті визнав ім'я Чайковського у назві музакадемії символом російської імперської політики
Ім'я композитора Петра Чайковського у назві Національної музичної академії у Києві є частиною пропаганди російської імперської політики
Такого висновку дійшла експертна комісія Інституту національної пам'яті.
Приводом для проведення дослідження стали скарги студентів і частини викладачів, які вже понад рік закликають керівництво прибрати ім'я російського композитора з назви навчального закладу.
Експертна комісія Інституту нацпам'яті взялася аналізувати, чи дійсно є історичне або правове підґрунтя, щоб використовувати ім'я російського композитора у назві київської консерваторії. Члени комісії дійшли висновку, що назва "Національна музична академія України імені П. І. Чайковського" містить символіку російського імперіалізму, а подальше використання цієї назви є пропагандою цієї політики.
Експерти зауважують, що за походженням, творчістю, мовною та національною самоідентифікацією Чайковський є російським композитором. Сам заклад заснували лише в 1913 році – через 20 років після смерті митця, тому він не міг бути жодним чином причетний до створення консерваторії.
В інституті додають, що у 1880 році Чайковський відмовився від запрошення очолити музичне училище в Києві, яке було чистиною Імператорського російського музичного товариства, а за 10 років відвідав концерт студентів закладу, однак "підвищенню статусу музичного училища візит не посприяв".
Консерваторія отримала назву на честь композитора у 1940 році з нагоди 100-ї річниці від дня народження Чайковського. Це рішення ухвалила президія верховної ради УРСР.
"Очевидно, що справжній мотив керівництва УРСР мав політичне підґрунтя: меморіалізація російського композитора в назві провідного музичного навчального закладу мала засвідчити як відданість Москві, так і визнання першості російської культури серед культур союзних республік", — резюмували в Інституті нацпам'яті.
- Київська міська рада на пленарному засіданні 9 листопада позбавила російських найменувань 14 закладів освіти та 12 закладів культури у столиці. Зокрема Київська дитяча музична школа № 14 ім. Д. Кабалевського матиме ім'я Ю. Щуровського.
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