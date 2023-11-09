У Києві позбавили російських найменувань 12 закладів культури

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міськради.

Буде перейменовано наступні бібліотеки:

ім. В. Котика стане "На Межигірській";

ім. Ф. Достоєвського матиме ім'я Г. Сковороди;

ім. М. Лермонтова стане ім. І. Шамо;

ім. О. Новікова-Прибоя матиме ім'я М. Слабошпицького;

ім. М. Некрасова стане Голосіївською;

"Чапаєвка" втратить цю приставку;

ім. С. Айні стане ім. А. Дімарова;

ім. О. Грибоєдова стане "Бібліотекою на Вишгородській";

ім. К. Чуковського матиме ім'я Г. Чубач;

"Дружби народів" стане Етнобібліотекою;

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека втратить приставку "Молода гвардія".

Змінять назви наступні заклади освіти:

Київська дитяча музшкола № 14 ім. Д. Кабалевського матиме ім'я Ю. Щуровського;

№ 2 ім. Д. Карбишева стане ліцеєм № 2 ім. Героя України В. Єрка;

імена М. Кирпоноса, З. Слюсаренка, В. Молчанова, О. Пушкіна, Ю. Гагаріна, І. Кудрі, А. Макаренка, О. Бойченка, К. Гапоненка, М. Громова, І. Хитриченка, В. Кудряшова, С. Ковпака зникнуть із назв київських шкіл.

"У час війни міська влада об'єднала зусилля з громадськістю та показує своє коректне ставлення до процесу дерусифікації та декомунізації. Назви міських об'єктів столиці, навчальних закладів і закладів культури не мають носити імен російських і радянських діячів, а також не можуть увіковічувати історичні події країни-агресора та її колонізаційного минулого", – наголосив заступник міського голови Володимир Бондаренко.