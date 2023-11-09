Сквер у Печерському районі Києва назвуть на честь Героя Да Вінчі

За це рішення на пленарному засіданні Київради 9 листопада проголосували 69 депутатів.

"У війні за Україну ми втрачаємо найкращих. Дмитро Коцюбайло назавжди залишиться в пам’яті як сміливий і мужній боєць, справжній патріот та захисник своєї держави. Він бився за Україну і вів за собою людей. У березні цього року тисячі українців прощались із Дмитром на Майдані. І зараз, враховуючи значну суспільну потребу та підтримані електронні петиції, ми маємо увіковічити його ім’я на карті міста. Результатом прийняття цього рішення буде обрання найкращої території для створення скверу імені Дмитра Да Вінчі Коцюбайла в Печерському районі», – наголосив заступник міського голови Володимир Бондаренко.

Він додав, що у процесі підготовки проєкту рішення було отримано згоду близьких і побратимів Дмитра Коцюбайла.

4 листопада у селі Добринівці Чернівецької області відкрили меморіал полеглому Герою України Дмитрові Коцюбайлу з позивним Да Вінчі, а пізніше його іменем вирішили назвати стадіон у Рівному.

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