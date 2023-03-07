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Головна війна з Росією Загинув Герой України Да Вінчі. Міг творити мистецтво з пензлем у руках, натомість нищив російських загарбників зі зброєю

Загинув Герой України Да Вінчі. Міг творити мистецтво з пензлем у руках, натомість нищив російських загарбників зі зброєю

7 березня, 2023 вiвторок
19:22
війна з Росією Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло на псевдо Да Вінчі був бійцем 67-ї окремої механізованої бригади. У вівторок, 7 березня 2023 року, повідомили про його загибель у боях за Бахмут

Про загибель Дмитра Коцюбайла повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні в бою загинув Да Вінчі, Герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - написав він.

Про Да Вінчі говорили, як про живу легенду у війні на Донбасі. Таким він і був. Прикарпатець Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі) на фронт пішов добровольцем, ледь сягнувши повноліття, відразу після подій на Майдані

Пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Очолив штурмовий підрозділ "Вовки Да Вінчі", який  із роти розрісся до батальйону. Коцюбайло – перший доброволець, якому прижиттєво надали у 2021 році звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка". На то час йому було 26 років. 

Як тоді писала журналістка і військова Олена Білозерська, важко пригадати іншу людину, яка б більше заслуговувала на таке звання.

"Знаю його особисто як першокласного воїна, який безвилазно на фронті. Маю приблизне уявлення про божевільну кількість знищеної ним і його побратимами з 1 ОШР ДУК ПС живої сили противника. Мені важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на це звання більше, ніж Да Вінчі", –  писала Білозерська.

"Народного героя" отримав ще 2017 року.

Народився Дмитро Коцюбайло 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Прикарпатті. Середню освіту здобув у Бовшівській школі. Продовжив навчання у художньому ліцеї в Івано-Франківську. Під час Революції Гідності був активним учасник тогочасних кривавих подій. А як тільки розпочалась російська окупація, поїхав на військовий вишкіл на Чернігівщину. На фронті був одним із перших воїнів. Обороняв Донецький аеропорт, пережив бої на  Савур-Могилі, в Пісках, Красногорівці.

У Пісках отримав важке поранення, після одужання повернувся до бою. 

Як він розповідав, хоч опирався, але Збройні Сили затягнули.

"Усім підрозділом "Вовки Да Вінчі" вирішили рухатися в складі ЗСУ під командуванням Валерія Федоровича. Одна з ключових причин, чому ми "легалізувалися", – всі ми віримо Залужному", – казав Да Вінчі.

До слова, легендарного Героя України, сержанта Дмитра Коцюбайла, глава оборонного відомства Олексій Резніков напередодні  Дня Незалежності минулого року нагородив первинним військовим званням офіцерського складу "молодший лейтенант" та вручив погон.

У 2022 році увійшов до рейтингу "30 до 30: обличчя майбутнього" від Forbes.

Своє кохання Дмитро Коцюбайло також зустрів на війні. Волонтерка з Госпітальєрів Аліна Михайлова запропонувала допомогти його роті медикаментами. З того часу були разом. 

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