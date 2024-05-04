За два роки війни Міноборони стало дуже токсичним місцем, відновити довіру до якого важко, - Ярова

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Сьогодні я не чула всередині Міністерства оборони жодних розмов щодо звільнення Рустема Умєрова. Він ходить на роботу й далі працює. Тобто, він завжди на своєму робочому місці. Втім, чутки щодо його звільнення я чую вже протягом кількох місяців", - розповіла Ярова.

За словами Ярової, сьогодні діяльність Міноборони перебуває під ретельною увагою суспільства

"За два роки повномасштабного вторгнення РФ Міноборони України стало дуже токсичним місцем. Сьогодні все, що генерується й робиться Міністерством оборони перебуває під серйозною увагою суспільства. І це правильно. Оскільки, саме Міноборони має найбільший бюджет зараз. Міноборони мали настільки багато негативних історій, що відновити довіру буде дуже складно. Буде складно навіть відновити репутацію, пропрацювавши багато позитивних моментів", - додала вона.