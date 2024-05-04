За два роки війни Міноборони стало дуже токсичним місцем, відновити довіру до якого важко, - Ярова
Радниця заступника міністра оборони України Дана Ярова вважає, що Міноборони має приймати ряд позитивних рішень, щоб відновити довіру суспільства
Таку думку вона висловила в етері Еспресо
"Сьогодні я не чула всередині Міністерства оборони жодних розмов щодо звільнення Рустема Умєрова. Він ходить на роботу й далі працює. Тобто, він завжди на своєму робочому місці. Втім, чутки щодо його звільнення я чую вже протягом кількох місяців", - розповіла Ярова.
За словами Ярової, сьогодні діяльність Міноборони перебуває під ретельною увагою суспільства
"За два роки повномасштабного вторгнення РФ Міноборони України стало дуже токсичним місцем. Сьогодні все, що генерується й робиться Міністерством оборони перебуває під серйозною увагою суспільства. І це правильно. Оскільки, саме Міноборони має найбільший бюджет зараз. Міноборони мали настільки багато негативних історій, що відновити довіру буде дуже складно. Буде складно навіть відновити репутацію, пропрацювавши багато позитивних моментів", - додала вона.
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