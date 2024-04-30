"Особливих результатів досягли щодо дронів": Зеленський провів низку військових нарад

Про це він розповів у вечірньому звернення 30 квітня.

"Щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій - і для того, щоб зірвати російські задуми, і для того, щоб досягти наших завдань. Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами", - зазначив він.

Зеленський вкотре наголосив, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості Сил оборони. Щоб на фронт домінували не російські авіабомби та штурм, а українська ініціатива.

"Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів - дякую кожному й кожній, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне", - наголосив президент.

Він додав, що розраховує на оперативність постачання від США, адже саме його мають відчути окупанти.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні заслухав доповідь прем’єра Шмигаля щодо постачання зброї та снарядів і роботи з партнерами в цьому напрямку.

"Премʼєр-міністр прозвітував про перемовини щодо цього - про реалізацію рішень. Зокрема, я хочу подякувати уряду та особисто Прем’єр-міністру Чехії за пришвидшення реалізації артилерійської ініціативи", - наголосив президент України.