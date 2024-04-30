Білий дім підтвердив, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги
Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати Америки оголосили в рамках відновленої програми військової підтримки
Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише Укрінформ.
"Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці", - сказала Жан-П'єр.
Водночас у відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути обережною в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.
Вона також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.
- 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.
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