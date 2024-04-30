Білий дім підтвердив, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги

Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, пише Укрінформ.

"Допомога в Україну йде. Вони зараз отримують цю підтримку в безпеці", - сказала Жан-П'єр.

Водночас у відповідь на запитання, у якому статусі зараз перебуває доставка озброєнь у цілому, представниця Білого дому зазначила, що хоче бути обережною в цьому питанні, оскільки це стосується питань оперативної безпеки.

Вона також висловила переконання, що необхідна допомога буде швидко доставлена безпосередньо українським оборонцям.