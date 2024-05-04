США вже не так активно проголошують, що треба все конфіскувати, й шукають нові варіанти використати російські гроші в інтересах України. Причина відмови не лише у тому, що немає правової конструкції, щоб, а й тому, що більша сума арештованих російських активів знаходиться в Європі, а не в США. Тому останнє слово тут за європейцями. А вони кажуть, що хочуть лише використовувати відсотки з арештованих російських грошей.

Тому зараз США просувають ідею, яка вимагатиме виділення приблизно 50 мільярдів доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутнім прибутком від заморожених активів.

Білий дім пропонує G7 створити спеціальну структуру, що випускає боргові зобов'язання від імені Росії, а застава буде використана лише тоді, коли настане термін погашення боргу. У Брюсселі від цього не в захваті.

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Європейці хочуть використовувати гроші, які належать бельгійській Euroclear, насамперед для спільних закупівель зброї для України. Також перед очима європейців їхні гроші, які застрягли у РФ, і які Москва дзеркально конфіскує. Мова йде про 33 млрд євро, які європейці не планують дарувати Путіну.

Але є ще одна тема, яка також кулуарно обговорюється. Це гіпотетичний варіант провести обмін — повернути арештовані активи РФ і отримати відмову Росії від претензій на захоплені українські території. І в цьому випадку, якщо гроші будуть використані, то це унеможливить такий обмін, навіть гіпотетично.

Тому всім прихильниками казок ОП, що гроші от-от конфіскують і передадуть Україні, треба позбуватися хибних ілюзій і дивитися на світ не через рожеві окуляри. Я цю тему моніторю та коментую з березня 2022 року, і добре памʼятаю, як ОП тоді зухвало відмовився від допомоги, запропонованої мною та британськими юристами, а сьогодні пожирає наслідки свого безглуздого рішення.

Треба створювати правову конструкцію та враховувати інтереси наших партнерів. А цього на Банковій не вміють. На жаль.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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