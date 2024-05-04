Спецслужби РФ готують в Криму провокації, щоб потім затримати "мусульман з вибухівкою": попередження від "Атеш"

Про це попереджає військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Також партизани кажуть про планування росіянами проведення "антитерористичних заходів", під час яких можуть бути затримані мусульмани, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

"Атеш" закликає всіх утриматися від відвідування людних місць.