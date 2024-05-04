Спецслужби РФ готують в Криму провокації, щоб потім затримати "мусульман з вибухівкою": попередження від "Атеш"
За інформацією підпілля, спецслужби Росії можуть готувати провокації, найближчим часом. Метою провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та проведенні терактів на території Росії
Про це попереджає військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Також партизани кажуть про планування росіянами проведення "антитерористичних заходів", під час яких можуть бути затримані мусульмани, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.
"Атеш" закликає всіх утриматися від відвідування людних місць.
- 23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.
- Понад 50% російських громадян повірили в те, що відповідальність за теракт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" несе українська влада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.84
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе