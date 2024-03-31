Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на опитування OpenMinds.

Зазначається, що соціологи опитали 652 особи. Понад 50% з них вважає, що відповідальність за теракт несе українська влада. Водночас 27% респондентів поклали відповідальність на угруповання "Ісламська держава". Ще 6% респондентів звинуватили у теракті так званий колективний Захід: США, Велику Британію та НАТО.

Крім цього, понад 75% респондентів вважають Путіна "найнадійнішим" або "цілком надійним" джерелом інформації про атаку, свідчать дані OpenMinds.

Згідно з даними OpenMinds, молоді люди та респонденти, від 18 до 30 років, які виступають проти війни в Україні, більш схильні звинувачувати в нападі ІДІЛ, а не Київ. Серед противників війни в Україні 50% звинуватили ІДІЛ у порівнянні з 12% серед тих, хто підтримує війну.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім.

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.