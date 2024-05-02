Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
У США вважають, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним, а агресивна тактика Путіна продовжиться
Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє Sky News.
Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора Володимира Путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.
"Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - додала Хейнс.
- Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає замороження російсько-української війни безглуздою ідеєю.
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