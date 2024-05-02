Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє Sky News.

Вона наголосила, що більш агресивна тактика російського диктатора Володимира Путіна, яка, зокрема, полягає в ударах по енергетичній інфраструктурі, призначена для того, щоб навіяти Україні, що подальший опір приведе лише до більших збитків.

"Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - додала Хейнс.