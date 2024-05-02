Ходжес заявив, що ідея замороження російсько-української війни - безглузда
Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає замороження російсько-української війни безглуздою ідеєю
Про це Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про настрої американців та суспільства Заходу щодо так званого замороження війни між Росією та Україною, американський генерал заявив, що ті хто про це каже, ніколи не дивилися на карту.
"Я маю на увазі, що вони не розуміють значення Криму, Чорного моря, а також ніколи не читали жодної книги з історії, тому що Росія ніколи не буде дотримуватися будь-якої укладеної угоди. Тому ідея про те, що ви можете заморозити цей конфлікт і що це приведе до хорошого мирного результату, який є стійким, є безглуздою. Хто розуміється на географії та історії, знає, що цього не станеться", - сказав він.
Ходжес сподівається, що розмови про це припиняться, адже вони не мають сенсу, а єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.
"І я сподіваюся, що Захід продовжить підтримувати Україну в такий спосіб, щоб вона не відчувала тиску зробити це. Я розмовляв з друзями з Румунії, країн Балтії та Фінляндії. Ніхто не хоче, щоб був заморожений конфлікт", - додав він.
- 15 березня у бундестазі очільник фракції соціал-демократів Мютценіх висловився за замороження війни в Україні. Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відреагував на заяву, наголосивши, що уряд ніколи не підтримає цю ідею.
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