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У бундестазі висловилися за замороження війни в Україні. Уряд Німеччини відреагував

15 березня, 2024 п'ятниця
18:01
Світ україна німеччина

У п'ятницю, 15 березня, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт відреагував на заяву у бундестазі очільника фракції соціал-демократів Мютценіха щодо можливого замороження конфлікту в Україні, наголосивши, що уряд ніколи не підтримає цю ідею

Про це повідомляє Укрінформ.

"Позиція канцлера щодо українського конфлікту залишається і буде залишатися незмінною: ми підтримуємо Україну в її захисті проти російського агресора так довго, як буде потрібно, та всім, що ми вважаємо за необхідне та можемо передати", - заявив Гебештрайт, додавши, що не погоджується з тим, що слова очільника парламентської фракції СДПН Ральфа Мютценіха в Бундестазі можна сприймати як вимогу.

Він наголосив, що ідея Мютценіха не є позицією уряду.

"Уряд підтримує 10 пунктів мирного плану Президента Володимира Зеленського", - пояснив Гебештрайт.

Речник МЗС Себастьян Фішер процитував слова міністерки Анналени Бербок у грудні щодо того, що заморожений конфлікт "зацементує" насильницьку владу Путіна в Україні, а люди на ТОТ будуть і надалі зазнавати переслідувань, тиску, катувань, ґвалтувань і викрадень.

Дипломат нагадав, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році, після чого конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу.

"Але всі дипломатичні зусилля були торпедовані Росією, і знову почався гарячий конфлікт, агресивна війна, яка суперечить міжнародному праву. Путіну тоді йшлося не про мир, а про підготовку до війни", - пояснив він.

Окрім цього, слова Мютценіха викликали бурхливу реакцію серед політиків демократичних партій, які назвали його заяву загрозливою.

Однак він відкинув критику опонентів, заявивши, що напередодні під час обговорення постачання Україні далекобійних ракет "чітко висловився за підтримку України, зокрема зброєю та боєприпасами, але пропонував подумати не тільки про військову допомогу, а й про умови можливого припинення війни".

  • Німецький бундестаг на засіданні 14 березня після півторагодинних дебатів знову відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Теги:
Україна
Німеччина
Війна з Росією
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