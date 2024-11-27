Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Часовому Ярі лишилося 302 людини, житловий фонд практично зруйнований, - очільник МВА
Ексклюзив

У Часовому Ярі лишилося 302 людини, житловий фонд практично зруйнований, - очільник МВА

Оксана Ліховід
27 листопада, 2024 середа
08:18
Війна з Росією "Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус зазначив, що росіяни цілеспрямовано знищують місто, не шкодуючи жодного виду зброї

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація стабільно важка в Часовому Ярі. На жаль, останнім часом жодних покращень не видно і не чутно. Постійно летить, постійно гудить. На жаль, від того міста, яке я знаю і пам'ятаю, залишилося дуже мало. Багатоповерховий житловий фонд практично весь зруйнований. Приватний сектор перебуває приблизно в такому ж стані. Тому говорити про місто дуже боляче. Якби це зупинилося, але ж усе продовжується - і руйнування, і бойові дії", - наголосив Чаус.

За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації, Часів Яр перебуває під постійними та масштабними обстрілами. Противник застосовує весь доступний арсенал – від авіаударів до мінометного вогню. Використовується як ствольна, так і реактивна артилерія. Ворог цілеспрямовано знищує місто, не шкодуючи жодного виду зброї.

"У місті залишилося 302 людини. Вчора відбулася евакуація. Люди розкидані по всій громаді. Виживати можна тільки в підвалах, адже перебування в будинках - це фактично самогубство. Обстріли мають хаотичний характер, і неможливо їх спрогнозувати. Снаряди падають у різних місцях, у різних районах, тому скласти якийсь прогноз просто нереально", - додав Чаус.

  • Від початку доби 26 листопада на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень: на Покровському напрямку відбулось 61 із них.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що останнім часом до основних гарячих напрямків на фронті додалася Велика Новосілка.



     
Теги:
Новини
Україна
зброя
російська армія
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
Читайте також:
Марія та Михайло Грушевські. Київ, 1928 рік
Автор Дмитро Добрий
24 листопада, 2024 неділя
Вірив у "хороших рускіх", розпустив армію, визнав СРСР: рівно 90 років тому на лікуванні у Кисловодську загадково помер Михайло Грушевський
НАТО
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликають якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
військовий квиток, мобілізація
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
27 листопада
10:19
Гарві Вайнштейн
Увʼязнений Гарві Вайнштейн подав до суду проти Нью-Йорка через "неналежне медичне обслуговування в негігієнічних умовах"
10:17
Правоохоронці затримали ймовірних терористів, які підірвали райуправління поліції у Житомирі
10:09
Київ, ялинка
У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і ярмарків
10:03
OPINION
Після війни можлива "електоральна революція". Що тут небезпечного
09:59
Подільський міст
У Києві відкриють рух автівок і пасажирського транспорту Подільським мостом
09:53
Оновлено
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
В окупованому Севастополі вранці лунають вибухи: так звана влада пише про роботу ППО
09:50
Оновлено
без світла, свічка блекаут
Окупанти заявили, що на ТОТ Запорізької та Херсонської областей нібито стався блекаут
09:46
Ексклюзив
внутрішні переселенці
Досі не озвучено, скільки людей було евакуйовано з окупованих територій у 2022 році, - Андрющенко
09:38
Сибіга і Сікорський
Очільники МЗС України та Польщі ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
09:30
Михаїл Кавелашвілі
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
09:27
Олександр Мережко
Нардеп-слуга Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру
09:08
ЗСУ. ППО
Росіяни вночі випустили по Україні майже 90 дронів: ППО знищила 36 ворожих БПЛА
08:57
Андрій Сибіга
"Загрожують безпеці країн ЄС": Сибіга закликав обмежити видачу шенгенських віз росіянам
08:56
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". У Києві є постраждалі
08:49
OPINION
Бажання Трампа закінчити війну в Москві сприймають як ознаку слабкості: Росія відкидає "замороження"
08:42
Сирія
Американські військові атакували склад зі зброєю у Сирії
08:37
Пожежа у Бердичеві
У Бердичеві уночі спалахнув приватний будинок: загинули троє людей
08:24
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення, окупанти найактивніші на Покровському напрямку
08:20
Дональд Трамп
Усі сідають за стіл переговорів через перемогу Трампа, - Волц про припинення бойових дій між Ізраїлем і "Хезболлою"
08:04
OPINION
Будь ласка, не називайте це Третьою світовою...
07:54
"Мала зовнішні статеві органи, як у чоловіка": у Києві прооперували 12-річну дівчинку з рідкісною патологією
07:47
Інфографіка
Бійці 100-ї бригади з Волині показали, як знищують фортифікаційні споруди росіян
Засіб ППО, 14 танків і 1580 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Ірина Верещук
Нардеп Ткаченко заявив про нібито повернення переселенців на ТОТ, Верещук категорично спростувала інформацію
07:35
Анонс
Луїс Діас, Ліверпуль, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 27 листопада
07:33
Розшукували понад 20 років: у Британії заарештували американця, якого звинувачують у терактах у США у 2003 році
07:20
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа підписала угоду з Байденом про передачу влади, - ЗМІ
07:05
Анонс
Шахтар, Шахтар - Янг Бойз
ПСВ - "Шахтар": де та коли дивитись матч українців у Лізі чемпіонів
06:55
Джо Байден ООН
Байден "в останню чергу" закликає Конгрес виділити Україні додаткові $24 млрд допомоги, - ЗМІ
06:39
Рустем Умєров
Українська делегація прибула до Південної Кореї з проханням про надання зброї, - ЗМІ
06:28
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі носій "калібрів"
06:19
Прапор США
Війна США з Росією чи Китаєм може статися у будь-який момент, - глава ВПС США Кендалл
06:11
армія КНДР
ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ, - Financial Times
05:47
Грац (Австрія)
Австрія готова приймати нових біженців з України, - посол у Києві
04:11
Ентоні Блінкен
Блінкен: у Байдена робитимуть усе можливе, щоб Україна мала все необхідне для війни в 2025 році
02:10
Джо Байден
Байден: Ізраїль і Хезболла припиняють бойові дії
00:46
РФ використовує стратегічні бомбардувальники Ту-160, які Україна віддала їй в обмін на газ, - Схеми
2024, вiвторок
26 листопада
23:58
Оновлено
Рафаель Леао, Ліга чемпіонів, "Славія" - "Мілан"
"Баварія" переграла ПСЖ, "Ман Сіті" без перемоги, а "Мілан" кращий за "Слован". Результати й розклад ЛЧ за 26 листопада
23:45
Артем Степанов, Баєр
У Лізі чемпіонів за "Баєр" дебютував 17-річний українець
23:21
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті серйозна проблема з особовим складом, людей потрібно мотивувати йти до війська, - офіцер ЗСУ Лапін
23:17
Анонс
Повна скриня - концерт-показ
Повна скриня: у Полтаві відбудеться незвичайний показ оживленої автентики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV