Ворог скористався прогалинами у фортифікаціях: Згурець про ситуацію на сході Донеччини

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз найважчі часи, навіть порівняно з періодом масштабного вторгнення РФ. Ми говоримо і про Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове. На всіх цих напрямках ворог активно проводить штурмові дії, і останнім часом до цих напрямків дійсно додалася Велика Новосілка. Це важливий опорний пункт оборони та логістичний хаб нашої лінії оборони", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Expres, ситуація біля Великої Новосілки надзвичайно складна, оскільки ворог атакує з заходу та сходу. Зі сходу спостерігається просування від Роздольного.

"Таке враження, що наші оборонні фортифікації, побудовані для стримування наступу з півдня, мали прогалини на ділянці саме зі сходу, і ворог цим скористався. Наразі зі сходу є кілька напрямків атак, зокрема між річками Кашлагач і Шайтанка - це просування з південного сходу до Великої Новосілки", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що фронтальні удари досить ефективно стримує наша бригада, але просування по флангу є дуже небезпечним. Ворог прагне захопити два населені пункти - Новий Комар і Новосілку.

"Якщо ворог до них проб’ється, це створить серйозні проблеми для нашої логістики, оскільки ці дві дороги ведуть до Великої Новосілки. Ця ділянка стала однією з пріоритетних для нашої оборони поряд із необхідністю захисту Курахового, Покровська та інших міст", - пояснив Згурець.