З 10 окупантів, які виходять на штурм, доходять не більше 3, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про ситуацію на Куп'янщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є частина, де ворогу вдалося кілька тижнів тому вийти на лівобережжя Куп'янщини - це населений пункт Кругляківка. Але як виглядає театр бойових дій? Противник не має там штатних інженерно-фортифікаційних споруд чи надійних укриттів. Вони розосереджені по підвалах та тимчасових укриттях, зазнають втрат і паралельно намагаються підтягувати туди додатковий особовий склад", - пояснив Федоренко.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", противник намагається нарощувати свої зусилля на напрямку, піднімаючись вверх по течії Колесниківки, але зазнав втрат і був заблокований Силами оборони. Також противник намагався вчиняти ударно-штурмові дії з виходом на Куп'янськ, але ворог був виявлений і знищений. Техніку його спалили, штурмову піхоту знищили. Станом на зараз присутності ворога у Куп'янську-Вузловому немає.

"Все, що опиняється в зоні ураження наших гармат, протитанкових засобів та БПЛА, вигорає й знищується. 95% техніки ворога знищується, і як наслідок, противник вимушений переходити до застосування живої сили", - зауважив Федоренко.

Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" також додав, що на деяких відтинках росіяни проходять по посадках. Від точки спішування до передової позиції до 12 кілометрів.

"З 10 окупантів, які виходять на цей марш, доходять не більше 3. Решта або сходять з дистанції, або знищуються Силами оборони. Відповідно, ті, які наближаються до передньої лінії, також отримують достатньо потужний вогневий супровід від Сил оборони. Як наслідок, переважна більшість росіян гинуть", - наголосив Федоренко.