Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині в районі Дергачівської громади

Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Він зазначив, що російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів", - написав глава ОВА.

Водночас Задоренко підкреслив, що ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку, і достатньої для цього кількості російських військових на кордоні не зафіксовано.