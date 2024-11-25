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Війна з Росією: хроніка
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Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині в районі Дергачівської громади

Дар'я Куркіна
25 листопада, 2024 понедiлок
12:27
Війна з Росією Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році

У ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані

Зміст

Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Він зазначив, що російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів", - написав глава ОВА.

Водночас Задоренко підкреслив, що ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку, і достатньої для цього кількості російських військових на кордоні не зафіксовано.

  • 7 листопада Антон Баєв, підполковник, начальник відділення підготовки 13-ї бригади НГУ "Хартія", зазначив, що фіксується накопичення сил противника, який пересувається більш навантажений екіпіровкою та обладнанням.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
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