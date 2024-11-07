Фіксується дуже багато переміщень противника: підполковник НГУ Баєв про Харківський напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в зоні відповідальності бригади контрольована, але й досі залишається складною. Змінюються погодні умови, до яких адаптується як противник, так і ми. Активність ворога є, наразі він накопичує свої сили, підтягує резерви. Бачимо російських військовослужбовців, які підходять більш навантажені з екіпіровкою та обладнанням, можливо, вони завантажують свої позиції та готуються до зими з більшим утепленням", - зауважив начальник відділення підготовки 13-ї бригади НГУ "Хартія".

За його словами, за останні три доби загарбник не проводив штурмових дій, не було помічено ворожої техніки. Але фіксується дуже багато переміщень окупантів.

"Під час руху противника ми постійно його уражаємо, тому він ховається в норах на маршрутах свого слідування. Дуже велика кількість нір вирита російськими вояками. Якщо під час ураження не встигають заскочити в нору, то ховаються під деревами. А коли ми застаємо їх на ділянках, де нема куди заховатися, то вони падають і прикидаються мертвими або лежать, не рухаючись, у сподіванні, що їх не побачать. Але ця тактика ворога не спрацьовує", - резюмував Антон Баєв.