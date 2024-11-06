Погіршення погоди суттєво впливає на бойові дії, - ОТУ "Харків"

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" підполковник Євгеній Романов.

"Якщо говорити про останні два дні, то дуже суттєво вплинула погода. Майже на третину знизилася кількість і боєзіткнень, і втрат з боку противника, зменшилась кількість зміщеної техніки, зменшилась їх активність. Прийшов сніг, прийшов дощ, похолодало і це вносить суттєві на цей час корективи", - зазначив військовий.

За його словами, особливо помітним є вплив зміни погодних умов на застосування окупантами легких безпілотників.

"Дуже сильний вітер. Те, що літає в повітрі, воно досить вразливе. Говорячи про малі дрони FPV, "мавіки" та подібні безпілотні літальні апарати, погода суттєво на них впливає", - розповів Романов.