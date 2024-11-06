DeepState: у росіян є просування на Донеччині та Харківщині
У ніч з 5 на 6 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів у Донецькій і Харківській областях
Про це DeepState пише у Telegram.
"Ворог просунувся біля Григорівки, Богоявленки та Ясної Поляни", - пишуть аналітики про ситуацію на Донеччині.
Успіхи російських терористів також зафіксували біля населеного пункту Першотравневе, яке розташоване на Харківщині, біля адмінмежі з Луганською областю.
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