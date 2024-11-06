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DeepState: у росіян є просування на Донеччині та Харківщині

Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
03:59
Війна з Росією Наслідки російської агресії, Харківщина

У ніч з 5 на 6 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів у Донецькій і Харківській областях

Зміст

Про це DeepState пише у Telegram.

"Ворог просунувся біля Григорівки, Богоявленки та Ясної Поляни", - пишуть аналітики про ситуацію на Донеччині.

Успіхи російських терористів також зафіксували біля населеного пункту Першотравневе, яке розташоване на Харківщині, біля адмінмежі з Луганською областю.

  • 5 листопада повідомлялось, що російські військові у Харківській області атакують піхотою Сили оборони України та накопичують зокрема техніку та боєкомплекти.
  • З початку доби на фронті відбулось 131 бойове зіткнення: найважча ситуація на Курахівському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Курахове
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