На Харківщині окупанти атакують піхотою та накопичують техніку, - ОТУ

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Євгеній Романов в етері телемарафону.

"Ворог зраз атакує переважно піхотою. Нам відомо, що ворог безперервно накопичує сили та засоби. Він завозить боєкомплект, техніку, їжу, тепле спорядження, паливно-мастильні матеріали. Він готується до зими. Ми знаємо про наміри ворога. Але зі зрозумілих причин ми не будемо говорити, які наші війська готують йому сюрпризи на цьому напрямку. Але зазначу, що танки - це дуже вразлива ціль", - розповів він.

Також речник додав, що армія РФ збільшила інтенсивність авіаатак. Зокрема, протягом доби 4 листопада окупанти 10 разів атакували авіабомбами українські позиції, а перед цим застосовували некеровані авіаракети.