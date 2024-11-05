Росіяни обстріляли село на Харківщині: двоє загиблих

Про це повідомили в Харківській ОВА.

"Ворог продовжує чинити терор мирного населення Харківщини. Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що внаслідок ворожої атаки загинули чоловік і жінка: їм було по 48 років.