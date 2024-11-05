Росіяни обстріляли село на Харківщині: двоє загиблих
Російська терористична армія у вівторок, 5 листопада, атакувала село в Харківській області, внаслідок чого загинули дві людини
Про це повідомили в Харківській ОВА.
"Ворог продовжує чинити терор мирного населення Харківщини. Близько 14:00 окупанти обстріляли село Глушківка Купʼянського району", - йдеться в повідомленні.
Вказано, що внаслідок ворожої атаки загинули чоловік і жінка: їм було по 48 років.
- 5 листопада російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 6 людей загинули, ще 23 дістали поранення.
- Актуальне
- Важливе