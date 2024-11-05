Окупанти атакували Запоріжжя: відомо про двох поранених
Російська армія у вівторок, 5 листопада, атакувала Запоріжжя, внаслідок чого дві людини отримали поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали удар по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі. В ОВА зазначили, що попередньо, поранено двоє людей.
О 09:38 Федоров інформував про вибух у Запоріжжі.
- Російська армія ввечері неділі, 3 листопада, запустила на територію України ударні безпілотники. Уночі в Сумах, Запоріжжі й на Київщині було чутно вибухи.
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