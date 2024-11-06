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На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: найважче на Курахівському напрямку

Влад Дідусь
6 листопада, 2024 середа
00:56
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

З початку доби вівторка, 5 листопада, на фронті відбулось 131 бойове зіткнення: найважча ситуація на Курахівському напрямку

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 листопада.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Загалом, від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення", - пише Генштаб.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 71 авіаудар. Терористи застосували дві ракети та 101 КАБ. 

Агресор завдав 596 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3 тис. обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку ворог 7 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.
  • На Куп’янському напрямку ворог зосередив основні наступальні зусилля в районах населених пунктів Новоосинове та Лозова, де атакував 7 разів, одна атака триває дотепер.
  • На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 9 разів атакували позиції українців неподалік Загризового, Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями.
  • На Сіверському напрямку наші війська відбивають атаку противника поблизу Білогорівки, ситуація контрольована.
  • На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 2 штурми поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.
  • На Торецькому напрямку росіяни один раз атакували сили оборони біля Торецька.
  • Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти 31 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка. Три боєзіткнення в районі Селидового досі тривають. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 219 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також знищено 2 авто та міномет. Пошкоджено БТР противника.
  • На Курахівському напрямку ворог  51 раз атакував наші позиції поблизу Вовченки, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, 24 бої продовжуються. На цьому напрямку було знешкоджено 191 окупант, 76 з них - безповоротно. Також знищено автомобіль, бойову броньовану машину, окопну станцію РЕБ, мотоцикл та ворожий міномет.
  • На Времівському напрямку загарбники здійснили 9 наступальних дій неподалік населених пунктів Костянтинопольське та Трудове. Дотепер триває одне боєзіткнення.
  • На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.
  • На Оріхівському напрямку відбулась одна марна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Оріхова.
  • На Придніпровському напрямку від початку доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.
  • На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 65-ї окремої механізованої бригади, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - додали в Генштабі.

  • 5 листопада повідомлялось, що російські військові у Харківській області атакують піхотою Сили оборони України та накопичують зокрема техніку та боєкомплекти.
Теги:
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