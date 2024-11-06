На фронті зафіксували 99 боєзіткнень, окупанти скинули на Курщину 7 КАБів

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Ворог продовжує атакувати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Волфине, Заріччя, Янжулівка, Рогізне, Бачівськ, Леонівка, Журавка, Павлівка, Біловоди, Красний Хутір, Басівка, Чуйківка, Миколаївка та Лісківщина, з РСЗВ ворог бив по Іскривщині.

Крім того, російська авіація скинула сім керованих авіаційних бомб по території Курської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції українських підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті.

На Куп'янському напрямку шість разів ворог атакував українські позиції в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка. В Генштабі зазначили, що там окупанти отримали гідну відсіч.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, наразі триває два.

На Сіверському напрямку точиться два боєзіткнення неподалік Білогорівки, одну ворожу атаку Сили оборони вже відбили.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Кліщіївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів авіаційними бомбами по районах Міньківки та Привілля.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де українські воїни відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 24 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Григорівки, Селидового та Новоолексіївки. Сили оборони відбили 19 атак противника, п'ять боєзіткнень ще триває.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 39 разів атакував українські підрозділи. Намагався просунутися поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, завдав авіаційного удару по Дачному, наразі тривають бої у 21 локації.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили дві атаки в районах Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення тривають поблизу Трудового.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в напрямку Новоандріївки. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці, Омельнику та Вільнянці, скинувши вісім КАБів. Також завдав удару по Кам'янському некерованими авіаракетами.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося, додали в Генштабі.