На фронті серйозна проблема з особовим складом, людей потрібно мотивувати йти до війська, - офіцер ЗСУ Лапін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Як би я оцінив сьогоднішню ситуацію на фронті. Не хочу сіяти панічні настрої, але якщо комплектація батальйону 25-30%, такі батальйони як правильно йдуть на розформування, а не на зайняття тих чи інших позицій. У нас сьогодні дуже серйозна проблема з особовим складом, у нас серйознійша проблема з озброєннями, і ці речі можна було хоч трішки компенсувати наявністю мільйонів дронів від Зеленського, але їх нема. Ракети - скажімо так, це більше для стратегічних речей, от як там зараз наша атака, яка відбулась і успішна дуже, що ми забаранили дуже багато високопоставлених чиновників і командування Російської Федерації - це добре, звичайно, це було би суперово, але це є дороге задоволення. Одна ракета, навіть якби вона коштувала мільйон, то по заявках Зеленського 3 тисячі ракет - це треба близько 3 мільярдів доларів, у нас немає такої кількості грошей, а війна вже зовсім інша, танки вже ніколи не будуть такими, як були колись", - сказав він.

Ігор Лапін наголосив, що нині відбувається війна дронів, а Україна відстає у питанні технологій.

"Танки вже бачили, над ними і мангали наварюють і все-все-все, тому що зараз іде війна дронів. Зараз машинний зір заміняє FPV-дронщика, тому зараз зовсім інші технології. І Китай тут іде попереду всієї планети, а ми пасемо задніх. На фронті серйозна проблема - особовий склад, нестача - раз, зірвана мобілізація - два, вони сидять думають, як ще раз розформувати вчергове якісь воєнтомати замість того, щоб повернути норму в законодавство про демобілізацію і таким чином не вбивати мотивацію людей іти до війська", - зауважив він.

Також за словами спецпризначенця, серед українців поширена думка, що війна якимось чином завершиться за два місяці, коли у повноваження вступить новообраний президент США Дональд Трамп.

"На сьогоднішній день фронт прямо залежить від дій сьогоднішньої влади і питання тут не лише озброєння. Взагалі морально-психологічний стан на сьогоднішній день в українців, на превеликий жаль, трішки пішов такий здвиг, що скоро все закінчиться, що буде якийсь мир. А я хочу поставити одне таке запитання: "А якщо не буде?" - "От Трамп сяде, шось там підпишуть", - а я ставлю запитання: "А якщо не підпишуть?" Дуже багато аналітиків сьогодні сходяться на думці, що Росія до 29 року не тільки відновить свій потенціал, але і збільшить його, що зможе почати ще одну війну, в тому числі проти якоїсь із країн НАТО. А ми тут мріємо, що нам ще два місяці "нам би ночку продержаться и дожить би до утра" - такими критеріями не можна воювати, нам треба бути готовими, що війна ще буде років 10-15. Бо Росія не розпадеться за день до 20 січня, вона нікуди не дінеться, все, для нас питання миру - це відсутність загрози з боку Росії", - наголосив Ігор Лапін.