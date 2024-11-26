Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись вздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState
Інформаційний OSINT-проєкт DeepState пише, що російські терористи намагаються закріпитись вздовж річки Жеребець на півночі Донецької області
Про це DeepState інформує у Telegram.
За інформацією OSINT-ерів, російські війська намагаються пробити оборону ЗСУ по відтинку Терни - Ямполівка - Торське. Ціль РФ - закріпитися вздовж річки Жеребець.
"Найважча ситуація складається в Тернах, де раз ворога було помічено навіть в центрі села. Там спроби атак відбуваються з північної сторони населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
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