Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись вздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState

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За інформацією OSINT-ерів, російські війська намагаються пробити оборону ЗСУ по відтинку Терни - Ямполівка - Торське. Ціль РФ - закріпитися вздовж річки Жеребець.

"Найважча ситуація складається в Тернах, де раз ворога було помічено навіть в центрі села. Там спроби атак відбуваються з північної сторони населеного пункту", - йдеться у повідомленні.