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Ексклюзив

Курахове перебуває майже на 70% під оточенням, - військовий експерт Ступак

Оксана Ліховід
26 листопада, 2024 вiвторок
11:55
Війна з Росією Карта бойових дій за 13-20листопада

Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак вважає, що Силам оборони доведеться відійти з Курахового

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про фронт, то Курахове згадується в першу чергу, бо вже пішов рахунок, можливо, навіть не на тижні, а, можливо, вже на дні, коли місто, на жаль, доведеться залишити, бо ситуація надзвичайно складна. Росіяни вже впритул наблизилися до Курахового, воно вже майже на 70% під оточенням", - зауважив Ступак. 

За словами військового експерта, залишається лише одна дорога, яка з'єднує Курахове з Покровськом. Однак на деяких ділянках цієї дороги росіяни вже перебувають на відстані 5-6 кілометрів.

"У районі Великої Новосілки у росіян є також невеличке просування в напрямку цієї дороги, на північ, вони намагаються її перерізати. Доведеться нашим військовим відходити з Курахового. Сподіваюся, що це буде набагато впорядкованіше, ніж було раніше, наприклад, з Вугледаром, коли наказу на вихід не було, і військові на свій власний страх і ризик збирали обладнання та військове спорядження, виходячи звідти організовано настільки, наскільки це було можливим, під постійним російським обстрілом", - наголосив Ступак. 

  • 25 листопада на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 191 бойове зіткнення. Російський ворог найбільше атакує на Покровському напрямку.
  • Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що 95% ворожої техніки знищується Силами оборони України.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що останнім часом до основних гарячих напрямків на фронті додалася Велика Новосілка.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Покровськ
Курахове
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