Курахове перебуває майже на 70% під оточенням, - військовий експерт Ступак

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про фронт, то Курахове згадується в першу чергу, бо вже пішов рахунок, можливо, навіть не на тижні, а, можливо, вже на дні, коли місто, на жаль, доведеться залишити, бо ситуація надзвичайно складна. Росіяни вже впритул наблизилися до Курахового, воно вже майже на 70% під оточенням", - зауважив Ступак.

За словами військового експерта, залишається лише одна дорога, яка з'єднує Курахове з Покровськом. Однак на деяких ділянках цієї дороги росіяни вже перебувають на відстані 5-6 кілометрів.

"У районі Великої Новосілки у росіян є також невеличке просування в напрямку цієї дороги, на північ, вони намагаються її перерізати. Доведеться нашим військовим відходити з Курахового. Сподіваюся, що це буде набагато впорядкованіше, ніж було раніше, наприклад, з Вугледаром, коли наказу на вихід не було, і військові на свій власний страх і ризик збирали обладнання та військове спорядження, виходячи звідти організовано настільки, наскільки це було можливим, під постійним російським обстрілом", - наголосив Ступак.