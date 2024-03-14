Ракети Taurus для України: бундестаг знову провалив голосування
Німецький бундестаг на засіданні 14 березня після півторагодинних дебатів знову відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus
Про це пише Укрінформ.
Поіменне голосування проводилося не за поданням опозиції, а за рекомендацією комітету бундестагу в закордонних справах, який рекомендував відхилити пропозицію. За це проголосували 495 депутатів, проти - 190, утрималися - 5.
Голосуванню передували півторагодинні дебати. У своїх виступах депутати, навіть від "Зелених" і лібералів, які входять до панівної коаліції, переважно підтримували ідею передачі Україні далекобійних ракет. Утім під час голосування ці дві партії змушені були дотримуватися коаліційної дисципліни та голосувати разом із Соціал-демократичною партією проти. Напередодні також у бундестазі канцлер Олаф Шольц, який є членом СДПН, категорично відкинув можливість передачі Україні цих ракет.
Проти виступили також правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" та ліві, які постійно закликають до припинення постачання взагалі будь-якої зброї Україні, що, на їхню думку, відкриє шлях до мирних переговорів.
Партії демократичного центру - як коаліція, так і опозиція - акцентували на тому, що внутрішньополітичні сварки грають на руку російській пропаганді, Путіну, який намагається посіяти розбрат у західних демократіях і посилити розбіжності, використовуючи тему допомоги Україні.
На дебатах були присутні кілька міністрів уряду, серед яких очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус й голова МЗС Анналена Бербок.
- 22 лютого депутати німецького парламенту не підтримали постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тоді "за" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.
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