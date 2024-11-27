Розшукували понад 20 років: у Британії заарештували американця, якого звинувачують у терактах у США у 2003 році

Про це пише The Guardian з посиланням на ФБР.

Як зазначається, Сан-Дієго перебував у списку "найбільш розшукуваних терористів" ФБР. Його підозрюють у двох вибухах: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія.

У серпні та вересні 2003 року внаслідок вибухів ніхто не постраждав, проте, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.

Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада, де почався процес щодо його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.

"Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності", – заявив директор ФБР Крістофер Рей.

За даними правоохоронців, арештований нібито мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин, був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель.