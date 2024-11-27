Розшукували понад 20 років: у Британії заарештували американця, якого звинувачують у терактах у США у 2003 році
Правоохоронці Великої Британії заарештували одного з найбільш розшукуваних ФБР злочинців – 46-річного громадянина США Даніеля Андреаса Сан-Дієго, якого звинувачують у вчиненні терактів у Штатах у 2003 році
Про це пише The Guardian з посиланням на ФБР.
Як зазначається, Сан-Дієго перебував у списку "найбільш розшукуваних терористів" ФБР. Його підозрюють у двох вибухах: у біотехнологічній корпорації в місті Емерівілл та харчовій компанії в Плезантоні, штат Каліфорнія.
У серпні та вересні 2003 року внаслідок вибухів ніхто не постраждав, проте, як зазначає ФБР, один із них був спрямований, щоб завдати шкоди рятувальникам, які першими прибули на місце події.
Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 26 листопада, де почався процес щодо його екстрадиції до США для пред’явлення звинувачень.
"Арешт Даніела Сан-Дієго після понад 20 років демонструє, що незалежно від того, скільки часу мине, ФБР знайде вас і притягне до відповідальності", – заявив директор ФБР Крістофер Рей.
За даними правоохоронців, арештований нібито мав зв’язки з екстремістськими групами, які борються за права тварин, був переконаним веганом, володів пістолетом і мав низку татуювань, зокрема зображення палаючих схилів і будівель.
- Раніше повідомлялося, що новообраний президент Дональд Трамп готується замінити директора ФБР Крістофера Рея після свого вступу на посаду. Серед потенційних кандидатів - радник Трампа Кеш Пател.
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