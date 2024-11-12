Трамп хоче звільнити очільника ФБР Крістофера Рея, якого він призначив у 2017 році, - NBC

Про це інформує NBC News з посиланням на слова трьох джерел, знайомих із ситуацією.

За інформацією джерел, Рей, якого Трамп призначив у 2017 році на 10-річний термін, успішно очолює ФБР і мав намір допрацювати до кінця свого терміну. Однак водночас він готується до того, що Трамп спробує його замінити.

У виданні підкреслили, що "заміна" може не означати звільнення. Рей може піти у відставку, якщо Трамп буде наполягати на цьому.

Трамп неодноразово критикував Рея та ФБР, а в липні навіть вимагав від нього негайної відставки після свідчень у конгресі.

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Свою передвиборчу кампанію Трамп частково будував на ідеї очищення ФБР, яке, за його словами, переповнене політично вмотивованими та корумпованими керівниками.

Будь-яке призначення нового директора ФБР вимагатиме підтвердження сенатом, де республіканці мають отримати більшість.

Довідково: Кеш Пател, колишній співробітник палати представників і Ради національної безпеки, який працював в Офісі директора національної розвідки та став високопоставленим чиновником міністерства оборони в останні дні першої адміністрації Трампа, у своїх мемуарах під назвою "Урядові гангстери" закликав до "всебічної чистки" у міністерстві юстиції та ФБР, обіцяючи переслідувати тих, хто зловживав своїми повноваженнями.