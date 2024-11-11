Трампу не вдасться радикально змінити Америку, - політолог Мотиль

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Трамп занадто амбітний. Навіть якби у нього була якась ідеологія, яка б вказувала йому, що робити, він і його прихильники здебільшого роблять те, що в будь-який момент хоче Трамп. У цьому полягає як небезпека, так і можливість позитиву. Небезпека в тому, що він може робити все, що завгодно, і це може закінчитися катастрофою для Америки, України і навіть Росії. З іншого боку, його схильність до помилок може дещо пом’якшити ситуацію", - зазначив Мотиль.

Політолог переконаний, що обраний президент США скоро зрозуміє, що радикально змінити Америку, її ставлення до Європи, світу, України та Росії набагато складніше, ніж здається, і йому це не вдасться.

"Його команда складається з людей без досвіду та знань, які просто виконуватимуть його накази. А оскільки він сам не знає, чого точно хоче, попри те, що обіцяє бути президентом миру і добробуту, ця авантюра закінчиться невдачею. Ми бачимо, як його син сміється з президента Зеленського, а Ілон Маск називає канцлера Німеччини ідіотом. Складається враження, що ці люди мало знають про світ, але опинилися при владі. З одного боку Трамп обіцяє закінчити війну за 24 години, депортувати 10 мільйонів нелегальних іммігрантів за рік, змінити все. Минулого тижня я написав колонку, де назвав його революціонером, і він фактично таким є. Питання в тому, чи вдасться йому здійснити свою революцію. Я думаю, що ні", - резюмував він.