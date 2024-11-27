Американські військові атакували склад зі зброєю у Сирії
У вівторок, 26 листопада, військові сили США завдали удару по складу зброї повстанців у Сирії, пов'язаних з Іраном. Удар був нанесений у відповідь на атаки на бази США
Про це повідомляє командування Центральних сил США.
Зазначається, що США завдали удару по складу зброї підтримуваного Іраном угруповання, щоб знизити його здатність планувати й здійснювати майбутні атаки на сили США і коаліції, які перебувають в регіоні для проведення операцій проти ІД.
"Як ми вже заявляли раніше, ми не потерпимо жодних нападів на наш персонал та партнерів по коаліції. Ми зобов'язуємося вжити усіх необхідних заходів для забезпечення їхнього захисту", - заявив генерал Майкл Ерік Курілла.
5 листопада ізраїльські військові провели операцію та завдали ударів по об’єктах "Хезболли", що належали розвідувальному штабу угруповання в Сирії.
- Актуальне
- Важливе