Американські військові атакували склад зі зброєю у Сирії

Про це повідомляє командування Центральних сил США.

Зазначається, що США завдали удару по складу зброї підтримуваного Іраном угруповання, щоб знизити його здатність планувати й здійснювати майбутні атаки на сили США і коаліції, які перебувають в регіоні для проведення операцій проти ІД.

"Як ми вже заявляли раніше, ми не потерпимо жодних нападів на наш персонал та партнерів по коаліції. Ми зобов'язуємося вжити усіх необхідних заходів для забезпечення їхнього захисту", - заявив генерал Майкл Ерік Курілла.

CENTCOM Forces Strike Iranian Aligned Target in Syria in Response to Attack on U.S. Personnel pic.twitter.com/w7bbBnLhD8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 26, 2024