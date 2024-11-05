Армія Ізраїлю ліквідувала очільника розвідки "Хезболли" в Сирії
Ізраїльські військові провели операцію та завдали ударів по об’єктах "Хезболли", що належали розвідувальному штабу угруповання в Сирії
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Так, Ізраїль завдав удару по центральному розвідувальному органу "Хезболли", що відповідає за оцінку розвідувальної інформації, керівництво розвідувальною діяльністю, а також, за можливості, збір та виявлення розвідувальної інформації.
Як повідомляють військові, під час удару було ліквідовано керівника розвідувального підрозділу "Хезболли" в Сирії Махмуда Мохаммеда Шахіна. Він керував розробкою та розгортанням засобів розвідки та протиповітряної оборони в координації з різними частинами іранської осі.
"Шахін був важливою фігурою в регіональному співробітництві, і його ліквідація є подальшим погіршенням розвідувальних можливостей Хезболли", - йдеться у повідомленні.
- 3 листопада "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет, більшість із них перехоплені ізраїльськими системами ППО.
- Актуальне
- Важливе