Армія Ізраїлю ліквідувала очільника розвідки "Хезболли" в Сирії

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Так, Ізраїль завдав удару по центральному розвідувальному органу "Хезболли", що відповідає за оцінку розвідувальної інформації, керівництво розвідувальною діяльністю, а також, за можливості, збір та виявлення розвідувальної інформації.

Як повідомляють військові, під час удару було ліквідовано керівника розвідувального підрозділу "Хезболли" в Сирії Махмуда Мохаммеда Шахіна. Він керував розробкою та розгортанням засобів розвідки та протиповітряної оборони в координації з різними частинами іранської осі.

"Шахін був важливою фігурою в регіональному співробітництві, і його ліквідація є подальшим погіршенням розвідувальних можливостей Хезболли", - йдеться у повідомленні.