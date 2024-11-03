"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), спершу з території Лівану було випущено близько 35 ракет.

Приблизно 10 ракет влучили в Західну Галілею. Система ПРО перехопила більшість снарядів, решта впала на незаселеній місцевості. Ще 25 ракет було випущено по Голанських висотах - також впали на незаселених територіях.

За офіційними даними, жертв та руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу немає.

ЦАХАЛ підтвердив, що з початку дня "Хезболла" випустила по Ізраїлю понад 60 ракет.