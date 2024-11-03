"Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет
Ранком неділі, 3 листопада, підтримувана Іраном "Хезболла" випустила по півночі Ізраїлю 60 ракет, більшість із них перехоплені ізраїльськими системами ППО
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), спершу з території Лівану було випущено близько 35 ракет.
Приблизно 10 ракет влучили в Західну Галілею. Система ПРО перехопила більшість снарядів, решта впала на незаселеній місцевості. Ще 25 ракет було випущено по Голанських висотах - також впали на незаселених територіях.
За офіційними даними, жертв та руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок обстрілу немає.
ЦАХАЛ підтвердив, що з початку дня "Хезболла" випустила по Ізраїлю понад 60 ракет.
- У суботу, 2 листопада, "Хезболла" випустила по Ізраїлю 130 ракет з території Лівану. Одна з них влучила у будинок. Поранено 11 цивільних.
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