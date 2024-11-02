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"Хезболла" здійснила авіаудар по Ізраїлю: 11 людей поранені

Марія Науменко
2 листопада, 2024 субота
19:56
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У суботу, 2 листопада, "Хезболла" випустила по Ізраїлю 130 ракет з території Лівану. Одна з них влучила у будинок. Поранено 11 цивільних

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Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, "Хезболла" випустила понад 130 ракет по території Ізраїлю.

В результаті обстрілу в центральній частині Ізраїлю 11 людей отримали поранення після того, як одна з трьох ракет влучила в будинок в Тірі. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що розслідує причину нездатності перехопити ракету.

Приблизно в той самий час, коли були запущені ракети, "Хезболла" заявила, що їхньою ціллю була військова база на околиці Тель-Авіва, передає Reuters.

Натомість ізраїльські винищувачі завдали удару по ракетних установках "Хезболли", які використовувалися сьогодні вранці для обстрілу центральної частини Ізраїлю.

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пригрозив "нищівною відповіддю" США та Ізраїлю після ізраїльського ракетного удару по території країни 26 жовтня.
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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