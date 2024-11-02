"Хезболла" здійснила авіаудар по Ізраїлю: 11 людей поранені
У суботу, 2 листопада, "Хезболла" випустила по Ізраїлю 130 ракет з території Лівану. Одна з них влучила у будинок. Поранено 11 цивільних
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, "Хезболла" випустила понад 130 ракет по території Ізраїлю.
В результаті обстрілу в центральній частині Ізраїлю 11 людей отримали поранення після того, як одна з трьох ракет влучила в будинок в Тірі. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що розслідує причину нездатності перехопити ракету.
Приблизно в той самий час, коли були запущені ракети, "Хезболла" заявила, що їхньою ціллю була військова база на околиці Тель-Авіва, передає Reuters.
Натомість ізраїльські винищувачі завдали удару по ракетних установках "Хезболли", які використовувалися сьогодні вранці для обстрілу центральної частини Ізраїлю.
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