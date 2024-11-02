Верховний лідер Ірану погрожує США та Ізраїлю "нищівною відповіддю" на атаку минулого тижня по Тегерану

Про це повідомляє Bloomberg.

"Вороги, чи то сіоністський режим, чи Сполучені Штати, безсумнівно, отримають нищівну відповідь за свої дії проти Ірану і Фронту опору", - заявив Хаменеї.

Не вдаючись у подробиці, він підкреслив, що ворожі дії проти Ісламської Республіки "не будуть забуті".

Ймовірно, це був натяк на атаку Ізраїлю 26 жовтня на військові об'єкти по всьому Ірану, в результаті якої загинуло п'ятеро людей, включаючи цивільну особу.

У виданні зазначили, що ці висловлювання ознаменували перехід від більш стриманого тону Хаменеї незабаром після удару Ізраїлю, який він охарактеризував як "прорахунок".