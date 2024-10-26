Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня

Про це інформує ЦАХАЛ.

"Режим в Ірані та його маріонетки в регіоні невпинно атакують Ізраїль з 7 жовтня - на семи фронтах, включаючи прямі атаки з іранської території. Як і кожна інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право і обов'язок відповісти. Наші оборонні і наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту Держави Ізраїль і народу Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

The New York Times інформує, що вибухи лунали в Тегерані. Ізраїль, ймовірно, атакував кілька військових баз, розташованих у західній і південній частині міста. Також відомо про вибухи в Ісфахані, Мешхеді та провінції Курдистан.

Американський чиновник анонімно повідомив, що Ізраїль заздалегідь попередив посадових осіб адміністрації Байдена про удари. Офіційні особи Білого дому та Пентагону в останні дні тісно консультувалися з Ізраїлем щодо обсягу та типу цілей, які Ізраїль завдасть проти Ірану.