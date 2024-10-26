Ізраїль завдає авіаударів по Ірану у відповідь на атаки з початку жовтня
Армія оборони Ізраїлю вночі суботи, 26 жовтня, заявила, що завдає точних ударів по військових об'єктах в Ірані у відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму
Про це інформує ЦАХАЛ.
"Режим в Ірані та його маріонетки в регіоні невпинно атакують Ізраїль з 7 жовтня - на семи фронтах, включаючи прямі атаки з іранської території. Як і кожна інша суверенна країна світу, Держава Ізраїль має право і обов'язок відповісти. Наші оборонні і наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне для захисту Держави Ізраїль і народу Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
The New York Times інформує, що вибухи лунали в Тегерані. Ізраїль, ймовірно, атакував кілька військових баз, розташованих у західній і південній частині міста. Також відомо про вибухи в Ісфахані, Мешхеді та провінції Курдистан.
Американський чиновник анонімно повідомив, що Ізраїль заздалегідь попередив посадових осіб адміністрації Байдена про удари. Офіційні особи Білого дому та Пентагону в останні дні тісно консультувалися з Ізраїлем щодо обсягу та типу цілей, які Ізраїль завдасть проти Ірану.
- Ввечері, 1 жовтня, іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
- Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.
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