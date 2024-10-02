Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться, - прем'єр Ізраїлю Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку
Про це повідомляє Reuters.
Ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився, заявив Нетаньягу.
"Сьогодні Іран зробив велику помилку – і він за це поплатиться. Режим в Ірані не розуміє нашої рішучості захищати себе і нашої рішучості помститися нашим ворогам", – сказав він на початку зустрічі з політичних питань безпеки.
Окремо представник Ізраїлю в ООН заявив, що Іран незабаром відчує наслідки своїх дій, і відповідь буде болючою.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.
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