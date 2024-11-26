РФ заборонила вʼїзд 30 британцям: у переліку міністри, політики та журналісти

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

У повідомленні відомства зазначено, що рішення Москва прийняла у відповідь на "введені Лондоном проти РФ нелегітимні односторонні обмеження, а також бездумну політику керівництва" щодо підтримки України.

"Русофобська політика (...) разом із військовою підтримкою ЗСУ, що межує з прямим залученням Великої Британії до конфлікту з усіма супутніми ескалаційними ризиками, свідчать про настрій Лондона до подальшого системного протистояння щодо Росії", - кажуть росіяни.

У перелік з 30 людей, яким заборонено вʼїзд до РФ, потрапили заступник прем'єр-міністра Анджелі Рейнер, очільник МВС Іветті Купер, міністр фінансів Рейчел Джейн Рівз, глава мінʼюсту Шабана Махмуд, міністр охорони здоров'я Веслі Пол Вільям Стрітінг, міністр у справах підприємництва та торгівлі Великої Британії Джонатан Ніл Рейнольдс, міністр освіти Бріджет Мейв Філліпсон, лідер палати громад парламенту Великобританії та лорд-голова Таємної ради Люсі Марія Пауелл, заступник міністра оборони Марія Ігл, командир 51-ї ескадрильї ВПС Великобританії Кіт Біссет.

Також у списку, зокрема, є журналісти The Times та Daily Mail Том Болл і Ден Вудланд.