РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"
Росія відреагувала на "русофобський курс" адміністрації американського президента Джо Байдена й заборонила вʼїзд на свою територію 92 громадянам США. Серед тих, хто потрапив під санкції - журналісти, які "поширювали фейки" про РФ та її збройні сили
Про це повідомило МЗС Росії.
"У порядку реакції на русофобський курс, який проводиться адміністрацією Джо Байдена з декларованою метою "завдати Москві стратегічної поразки", складовою якої стали "килимові" санкції щодо російських політиків, представників бізнес-спільноти, діячів науки і культури, журналістів і медійних структур, в'їзд у Російську Федерацію закривається на постійній основі для 92 громадян США", - йдеться у заяві відомства.
Акцентовано, що санкції стосуються не лише чиновників та глав компаній ВПК, які поставляють Україні зброю, а й журналістів видань, причетних до "виготовлення і поширення "фейків" про Росію та російські збройні сили, пропагандистське "прикриття" розв'язаної Вашингтоном гібридної війни".
У російському МЗС також нагадали Штатам про "невідворотність покарання" за дії, "чи йдеться про пряме заохочення Зеленського та його підлеглих до здійснення актів агресії та терористичних нападів чи спроби втручатися у внутрішні справи Російської Федерації".
Росіяни додають: розширення обмежень у відповідь "на шалений санкційний раж американської правлячої еліти" продовжуватимуть "рішуче й послідовно".
- 23 серпня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.64Продаж 46.35
- Актуальне
- Важливе