РФ заборонила в'їзд 92 американцям, зокрема, журналістам, "які поширюють фейки про гібридну війну Вашингтона"

Про це повідомило МЗС Росії.

"У порядку реакції на русофобський курс, який проводиться адміністрацією Джо Байдена з декларованою метою "завдати Москві стратегічної поразки", складовою якої стали "килимові" санкції щодо російських політиків, представників бізнес-спільноти, діячів науки і культури, журналістів і медійних структур, в'їзд у Російську Федерацію закривається на постійній основі для 92 громадян США", - йдеться у заяві відомства.

Акцентовано, що санкції стосуються не лише чиновників та глав компаній ВПК, які поставляють Україні зброю, а й журналістів видань, причетних до "виготовлення і поширення "фейків" про Росію та російські збройні сили, пропагандистське "прикриття" розв'язаної Вашингтоном гібридної війни".

У російському МЗС також нагадали Штатам про "невідворотність покарання" за дії, "чи йдеться про пряме заохочення Зеленського та його підлеглих до здійснення актів агресії та терористичних нападів чи спроби втручатися у внутрішні справи Російської Федерації".

Росіяни додають: розширення обмежень у відповідь "на шалений санкційний раж американської правлячої еліти" продовжуватимуть "рішуче й послідовно".