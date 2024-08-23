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Оновлено

США запровадили великий пакет санкцій проти РФ напередодні Дня Незалежності України: хто потрапив у перелік

Юлія Лаврук
23 серпня, 2024 п'ятниця
18:45
Світ санкції проти Росії

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкції проти майже 400 фізичних та юридичних осіб, чиї товари та послуги дозволяли РФ підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій

Зміст

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

"Росія перетворила свою економіку на інструмент на службі ВПК Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують реалізацію зобов'язань, взятих на себе президентом Байденом та його колегами по G7 щодо руйнування ланцюгів постачання російської військово-промислової бази та платіжних каналів", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

До переліку санкцій увійшли, зокрема, понад 100 фізичних та юридичних осіб у 16 країн, серед яких Китай, Швейцарія, Туреччина та ОАЕ.

Також під дію санкцій потрапило понад 60 російських технологічних і оборонних компаній, які мають "вирішальне значення" для підтримки та розвитку російської оборонної промисловості.

"Ці санкції спрямовані проти оборонної промисловості Росії, одночасно захищаючи доступ російських громадян до найважливіших телекомунікацій та інших цифрових технологій", - додають у повідомленні.

Також до нового списку внесено російські інститути військових розробок, виробники БПЛА та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Хто потрапив до підсанкційного переліку

У розширеному списку тих, проти кого запровадили санкції, опинилися російські компанії "Євраз КГОК", "Євраз НТМК", "Євраз ЗСМК" та "Євраз Ванадій Тула" за роботу у металургійному та гірничодобувному секторі економіки РФ.

Крім того, під санкції потрапила російська компанія MTS Red, яка займається комп'ютерним програмуванням, інформаційною безпекою та захистом від DDoS-атак.

Також до списку увійшли одні з найбільших експортерів вугілля з РФ, такі як "СДС Уголь", "УК Мечел-Майнинг", АТ "Стройсервис" і дочірні компанії "Росатома".

До того ж до підсанкційного переліку потрапили син та дружина міністра оборони Росії - Павло та Євгенія Бєлоусови.

  • У середу, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення приєднатися до 14-го пакета санкцій проти Росії, ухвалених Радою Європейського Союзу

Теги:
Економіка
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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