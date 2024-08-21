Швейцарія вирішила підтримати 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
У середу, 21 серпня, Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення приєднатись до 14-го пакета санкцій проти Росії, ухвалених Радою Європейського Союзу
Про це повідомляє офіційний портал Уряду Швейцарії.
Швейцарський уряд вирішив підтримати 14-й пакет санкцій ЄС щодо заборон на російські алмази, які узгоджуються на міжнародному рівні.
"Ефективне впровадження санкцій проти Росії та міжнародна координація мають велике значення для Федеральної ради. Федеральна рада також продовжила терміни видачі дозволів на вилучення інвестицій з Росії. Мета полягає в тому, щоб швейцарські компанії могли законно припинити свою діяльність у Росії", – йдеться у повідомленні.
Заходи набувають чинності з 27 серпня.
- 27 липня у Державному секретаріаті з економічних питань Швейцарії заявили, що не будуть вилучати доходи з російських заморожених активів для України.
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