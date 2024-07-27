Швейцарія не виділятиме Україні кошти з доходів від заморожених активів РФ
У Державному секретаріаті з економічних питань Швейцарії заявили, що не будуть вилучати доходи з російських заморожених активів для України
Про це пише Swissinfo.
У відомстві заявили, що відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов'язань, країна не може отримувати "жодних надзвичайних доходів у зв'язку з коштами російського центрального банку". У держсекретаріаті додали, що ця позиція стосується саме Швейцарії.
Зазначається, що станом на квітень 2024 року загальна вартість активів Центрального банку РФ, заморожених у Швейцарії, становила понад 7 млрд швейцарських франків (приблизно 7,7 млрд доларів). У цю суму не входять заморожені активи, що належать фізичним особам або компаніям, пов'язаним з Росією.
Що відомо про надання Україні коштів від активів РФ
Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні 25 липня висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів.
У п'ятницю, 26 липня, Єврокомісія оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував погрозами.
"Це привід, безперечно, для продуманих дій у відповідь на подібні незаконні рішення, які реалізуються з боку Євросоюзу... Звичайно, подібні кроки Європейської комісії не залишаться без відповіді", - сказав Пєсков.
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